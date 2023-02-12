مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) - (0) أستون فيلا.. جوووووول أول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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ق4: جوووووووول أول لمانشستر سيتي، رودري يلعب رأسية قوية بعد عرضية من رياض محرز

بداية المباراة