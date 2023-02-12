انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (1) أستون فيلا
الأحد، 12 فبراير 2023 - 18:18
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تين هاج: نتطلع لمواجهة برشلونة.. وراشفورد يسجل بكل شيء جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند.. وموقفه من مباراة أرسنال رودري: دخلنا المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى.. ونريد إظهار أفضل ما لدينا الضغط الأخير قبل الصدام.. سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية مع إصابة مقلقة لـ هالاند رومانو: بينتانكور يغيب لنهاية الموسم تقرير: إصابة في الفخذ منعت هالاند من استكمال مباراة أستون فيلا دي خيا: قاتلنا للفوز حتى النهاية.. والآن يمكنني الاحتفال بالمباراة الـ400 4 أهداف والنتيجة 2.. مانشستر يونايتد يتقدم للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على ليدز