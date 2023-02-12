انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (0) أستون فيلا
الأحد، 12 فبراير 2023 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
---------------------------------------
نهاية المباراة
ق61: جوووووول تقليص الفارق من واتكينس
ق58: خروج ليون بايلي ولوكاس ديني وإيميليانو بوينديا ودخول جون مكجين وأليكس مورينو وجون دوران.
بداية الشوط الثاني .. خروج هالاند ودياز ودخول أكانجي وألفاريز
نهاية الشوط الأول
ق47: جووووووول محرز يسجل من علامة الجزاء بنجاح
ق45: ضربة جزاء لمانشستر سيتي لصالح جاك جريليش بعد تدخل قوي من جاكوب رامسي
ق39: جووووووول الثاني من إلكاي جوندوجان، تمريرة من دي بروين وهالاند يسبق مارتينيز ويلعب كرة عرضية تصل إلى جودوجان الذي سجل الهدف الثاني
ق28: كيفن دي بروين يتوغل في منتصف ملعب أستون فيلا ويمرر إلى جاك جريليش الذي سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها مارتينيز ببراعة.
ق21: هالاند يهدر فرصة الهدف الثاني، عرضية تضطدم بالدفاع وتصل إلى هالاند داخل الست ياردات ليسدد فوق العارضة
ق20: تسديدة قوية من جاك جريليش بجوار القائم، مطالبات بركلة جزاء والفيديو لا يحتسب شيء
ق13: هدف غير محتسب لمانشستر سيتي لصالح إلكاي جوندوجان بعد تدخل قوي من إرلينج هالاند على مارتينيز
ق11: جوندوجان يهدر فرصة الهدف الثاني، تمريرة من رودري إلى جوندوجان الذي انفرد بمارتينيز وسدد وتصدى لها الحارس الأرجنتيني وخرجت لركنية
ق4: جوووووووول أول لمانشستر سيتي، رودري يلعب رأسية قوية بعد عرضية من رياض محرز
بداية المباراة