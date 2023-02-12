الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 12 فبراير 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز السادس للدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

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وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، تعادل سموحة مع المصري بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 13 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة وبهدفين دون مقابل

الزمالك سموحة الدوري المصري
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