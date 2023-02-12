مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) - (0) لوريان.. تبديل اضطراري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت مع لوريان في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

الحارس:ألبان لافون.

الدفاع: فابيان كينتونزي - أندري جيروتو - جيان تشارلز كاستيليتو - جاون هادجام.

الوسط: بيدرو تشيرفيلا - صامويل موتوسامي.

أمامهما: لودوفيتش بلاس - فلوران موليت - إجناتيوس جاناجو.

الهجوم:أندي ديلور.

ويحتل نانت المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل لوريان المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وشارك مصطفى محمد في 32 مباراة منذ بداية الموسم بقميص نانت وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

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ق 20 تبديل اضطراري بنزول جواو فيكتور بدلا من جان شارل كاستيليتو

ق 13 جوليان بونسو لاعب لوريان يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة