مباشر الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(1) فيوتشر.. جوووول محمد فاروق
الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كارا بطل توجو ضد فيوتشر في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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ق 82: جوووول التعادل عن طريق محمد فاروق
ق 75: نزول هشام عادل بدلا من كريم نيدفيد
ق 68: فرصة خطيرة من أحمد عاطف
ق 60: نزول محمد رضا بوبو وأحمد عاطف وعبد الكبير الوادي بدلا من مروان محسن وزعزع ومحمود رزق
ق 53: تسديدة جديدة من نيدفيد تمر أعلى العارضة
ق 50: كريم نيدفيد يهدر التعادل
ق 3: هدف أول لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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