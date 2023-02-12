مباشر الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(1) فيوتشر.. جوووول محمد فاروق

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

فيوتشر - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كارا بطل توجو ضد فيوتشر في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 82: جوووول التعادل عن طريق محمد فاروق

ق 75: نزول هشام عادل بدلا من كريم نيدفيد

ق 68: فرصة خطيرة من أحمد عاطف

ق 60: نزول محمد رضا بوبو وأحمد عاطف وعبد الكبير الوادي بدلا من مروان محسن وزعزع ومحمود رزق

ق 53: تسديدة جديدة من نيدفيد تمر أعلى العارضة

ق 50: كريم نيدفيد يهدر التعادل

ق 3: هدف أول لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

فيوتشر الكونفدرالية
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