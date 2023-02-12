مباشر الدوري - سيراميكا (0)-(0) المصري.. بداية المباراة
الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوبارا ضد المصري في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.
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بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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