تشكيل مانشستر سيتي - دياز أساسي ضمن ثلاثة مدافعين أمام أستون فيلا

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ البرتغالي روبن دياز في التشكيل الأساسي للمرة الأولى في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي.

ويتواجد الثلاثي ناثان أكي ومانويل أكانجي وريكو لويس على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز - إرلينج هالاند - جاك جريليش

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن أرسنال الذي تعادل أمس السبت مع برينتفورد بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، يتواجد أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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