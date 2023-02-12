اختبار طبي لـ السولية لحسم موقفة من مباراة الهلال

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:28

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي

يواصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن السولية سيخضع لفحص طبي خلال تدريب الفريق يوم الأربعاء المقبل لحسم موقفه من المشاركة أمام الهلال السوداني.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ أبو عبلة للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

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وأوضح طبيب الفريق أنه تم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة، وأشار إلى أن البرنامج الاستشفائي للاعبين يأتي للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف طبيب الفريق أن الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الطبي حددا البرنامج الاستشفائي والتدريبي للاعبين للاستعداد لرحلة السودان المقبلة، وبسبب ضيق الوقت قبلها.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر راحة سلبية لمدة 48 ساعة للفريق عقب العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "بعثة الفريق التي تخوض مباراة الهلال يوم السبت المقبل تعود بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان".

وأضاف "وتقيم بعثة فريق الكرة في أسوان لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري".

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

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