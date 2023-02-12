خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلي أمام الهلال السوداني
الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:20
كتب : أحمد الخولي
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي غياب خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن مباراة الهلال السوداني المقبلة للإيقاف.
خالد عبد الفتاح
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
وتعرض عبد الفتاح للطرد خلال مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.
ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر راحة سلبية لمدة 48 ساعة للفريق عقب العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.
ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.
ويلعب الأهلي في مجموعة تضم الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.
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