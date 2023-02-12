خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلي أمام الهلال السوداني

الأحد، 12 فبراير 2023 - 17:20

كتب : أحمد الخولي

خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي غياب خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن مباراة الهلال السوداني المقبلة للإيقاف.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وتعرض عبد الفتاح للطرد خلال مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة كولر يوجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بسبب الدعم الرائع في كأس العالم للأندية فيدال: عندما تأخرنا أمام الأهلي واصلنا حتى النهاية من أجل الانتصار

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر راحة سلبية لمدة 48 ساعة للفريق عقب العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

الأهلي الهلال السوداني خالد عبد الفتاح
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(0) فيوتشر.. هدف أول لأصحاب الأرض اختبار طبي لـ السولية لحسم موقفة من مباراة الهلال الأهلي يعلن العودة من السودان إلى أسوان مباشرة في الجول يكشف موقف الحضور الجماهيري لمباراة المريخ والزمالك في ليبيا المريخ السوداني لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراتنا مع الترجي.. مستعدون للتصعيد إلى فيفا أمم إفريقيا للشباب - ثلاثي محترف في أوروبا يقود قائمة نيجيريا مدرب الترجي: مواجهة الزمالك أو بلوزداد ستكون أسهل من لقاء المريخ تقارير: البنزرتي يستبعد حارس المولودية بسبب خروجه من المعسكر لصلاة الجمعة
أخر الأخبار
4 أهداف والنتيجة 2.. مانشستر يونايتد يتقدم للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على ليدز 58 ثاتيه |
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد أستون فيلا دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) - (0) لوريان.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن مواجهة سموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية – كارا التوجولي (1)-(0) فيوتشر.. هدف أول لأصحاب الأرض 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري - سيراميكا (0)-(0) المصري.. بداية المباراة 28 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يشكل لجنة لرصد التجاوزات الإعلامية.. و4 قرارات أخرى 32 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم