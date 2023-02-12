تشكيل مانشستر يونايتد - دي خيا 400 وماجواير أساسي.. وشاو قلب دفاع أمام ليدز

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وبدأ دافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر مباراته رقم 400 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع يونايتد.

ودفع تين هاج بـ لوك شاو في قلب الدفاع بجوار هاري ماجواير في عمق الدفاع، مع إبقاء رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور لينديلوف على مقاعد البدلاء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، ويسعى لتجاوز مانشستر سيتي مؤقتًا حال انتصاره على ليدز.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - لوك شاو - تايريل مالاسيا

الوسط: فريد - مارسيل سابيتسر - برونو فيرنانديش

الهجوم: جادون سانشو - فوت فيجورست - ماركوس راشفورد

دكة البدلاء: توم هيتون - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - فاكوندو بييستري - زيدان إقبال - أنتوني إيلانجا - أليخاندرو جارناتشو

تشكيل ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: إيان ميسيلييه

الدفاع: لوك أيلينج - ماكسيميليان فوبر - روبن كوخ - جونيور فيربو

الوسط: تايلر أدامز - ويستون ماكيني - كريسينسيو سامرفيل - جاك هاريسون

الهجوم: باتريك بامفورد - ويلفريد نيونتو

دكة البدلاء: جويل روبليس - ديوجو مونتيرو - جيريمياه مولين - راسموس كريستينسن - داركو جيابي - سام جرينوود - بريندن آرونسون - ماتيو جوزيف - جورجينيو روتر