في الجول يكشف موقف الحضور الجماهيري لمباراة المريخ والزمالك في ليبيا

الأحد، 12 فبراير 2023 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

جمهور الزمالك

يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

ويكشف FilGoal.com عن موقف الحضور الجماهيري في تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجوعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ لـ FilGoal.com: "السلطات الأمنية الليبية وافقت على حضور الجماهير للمباراة".

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وأضاف كابو: "وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي، من حق جماهيرنا دخول الملعب بسعة كاملة".

وأتم: "سنواصل الترتيبات مع السلطات الليبية في الأيام المقبلة بخصوص الحضور الجماهيري".

ويتواجد المريخ في المجموعة الرابعة رفقة الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ولا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

ورفض الهلال -جار المريخ- السماح له بخوض مبارياته في ملعبه بأم درمان.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل، بعد أن خسر الزمالك والمريخ في أول جولة بالمسابقة.

وسقط الزمالك في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد.

فيما خسر المريخ بنفس النتيجة في استاد رادس أمام الترجي، مباراة يطالب النادي السوداني بإعادتها.

وصرّح هيثم كابو لـ FilGoal.com: "نطالب بإعادة مباراتنا أمام الترجي".

وأضاف: "تقدّمنا بشكوى رسمية اليوم الإثنين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للطعن ضد نتيجة مباراتنا أمام الترجي".

وشرح: "الترجي أجرى 4 تغييرات في 4 توقفات لعب مختلفة لا تشمل بين الشوطين".

وتابع كابو: "التغيير الأول للترجي حدث في الدقيقة 64، ثم جاء التغيير الثاني في الدقيقة 66، والثالث في الدقيقة 76، والرابع في الدقيقة 88".

وأضاف: "ذلك يخالف لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص على إجراء التغييرات في 3 توقفات كحد أقصى بخلاف بين الشوطين".

وشدد: "لو لم يستجب كاف لنا، فسنقوم بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتصدر الترجي وشباب بلوزداد المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وأقحم نبيل معلول المدير الفني للترجي محمد أمين بن حمودة، وغيلان الشعلالي، ومعتز الزدام، وفاروق ميموني، بدلا فوسيني كوليبالي، ورياض بن عياد، وأنيس البدري، وصابر بوجرين.

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