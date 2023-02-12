المريخ السوداني لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراتنا مع الترجي.. مستعدون للتصعيد إلى فيفا

يطالب نادي المريخ السوداني بإعادة مباراة فريقه أمام الترجي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر المريخ أمام الترجي في استاد رادس بهدفٍ دون رد سجله محمد أمين توجاي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وصرّح هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ لـ FilGoal.com: "نطالب بإعادة مباراتنا أمام الترجي".

وأضاف: "تقدّمنا بشكوى رسمية اليوم الإثنين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للطعن ضد نتيجة مباراتنا أمام الترجي".

وشرح: "الترجي أجرى 4 تغييرات في 4 توقفات لعب مختلفة لا تشمل بين الشوطين".

وتابع كابو: "التغيير الأول للترجي حدث في الدقيقة 64، ثم جاء التغيير الثاني في الدقيقة 66، والثالث في الدقيقة 76، والرابع في الدقيقة 88".

وأضاف: "ذلك يخالف لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص على إجراء التغييرات في 3 توقفات كحد أقصى بخلاف بين الشوطين".

وشدد: "لو لم يستجب كاف لنا، فسنقوم بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتواجد الفريقان في نفس مجموعة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

ويتصدر الترجي وشباب بلوزداد المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وأقحم نبيل معلول المدير الفني للترجي محمد أمين بن حمودة، وغيلان الشعلالي، ومعتز الزدام، وفاروق ميموني، بدلا فوسيني كوليبالي، ورياض بن عياد، وأنيس البدري، وصابر بوجرين.