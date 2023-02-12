سمير مجدي بطل النسخة الثالثة من مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب" للسكيت

حقق سمير مجدي لقب النسخة الثالثة من بطولة ريد بل مايند ذا جاب للسكيت.

بعد النجاح الذي حققته في النسختين الأولى والتانية، انطلقت أمس مسابقة 'مايند ذا جاب" للتزلج في تيمبو على كورنيش المعادي برعاية "ريد بل".

"مايند ذا جاب" هي مسابقة للسكيت مجانية ومفتوحة للسكيترز الهواة والمحترفين، تقام على مدار 24 ساعة لاختيار أفضل سكيتر في اليوم.

واستقبلت مسابقة "مايند ذا جاب" عدد كبير من المتسابقين إلى أن وصل عدد المتسابقبن النهائيين في الجولة الأولى نحو 11 متسابق.

وتكونت لجنة التحكيم من الجنوب إفريقي المحترف، براندون فالجالو، والسكيتر المصري المعروف عمرو شريف لاختيار أفضل ثلاثة من محترفي التزلج.

وفاز في المسابقة كل من يوسف صلاح في المركز الثالث وفي المركز الثاني فارس رشوان وفي المركز الأول سمير مجدي.

وشهدت الفعالية رقصات بريك دانس وهيب هوب على أنغام الدي جي.

وشددت إدارة Red Bull على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء الماسكات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي إلزامية لحضور الفعالية.