برينتفورد: توني تعرض لهجوم عنصري بعد لقاء أرسنال.. ورابطة الدوري الإنجليزي ترد

الأحد، 12 فبراير 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

إيفان توني يحتفل بهدف برينتفورد

أرسنال الدوري الإنجليزي برينتفورد إيفان توني
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