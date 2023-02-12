ساوثامبتون يقيل مدربه بعد 3 أشهر فقط.. وبديل إسباني مؤقت

أعلن نادي ساوثامبتون عن إقالة مديره الفني ناثان جونز من تدريب الفريق.

وذكر ساوثامبتون أن كريس كوهين وآلان شيهان عضوي الجهاز الفني سيرحلان بدورهما عن النادي.

ويتولى المهمة مؤقتًا الإسباني روبين سيليس الذي كان مدربًا مساعدًا في جهاز جوهنز.

First Team Lead Coach Rubén Sellés will take charge of training and prepare the team ahead of next weekend’s game against #CFC. pic.twitter.com/m0fxxUoJfV — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

وأوضح ساوثامبتون أن سيليس سيتولى إعداد الفريق للمباراة المقبلة في مواجهة تشيلسي.

وانضم سيليس للجهاز الفني لـ ساوثامبتون تحت قيادة رالف هاسينهوتل مطلع الموسم الجاري، وقد تولى قيادة الفريق مؤقتًا لمباراة واحدة أمام أمام شيفيلد وينزداي في نوفمبر الماضي بمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وفاز الفريق بركلات الجزاء الترجيحية.

من جانبه، قضى جونز 3 أشهر فقط في مهمته، وأقيل بعد أن خاض 14 مباراة مع ساوثامبتون.

وتولى جونز المهمة في نوفمبر الماضي وفاز في 5 مباريات، وخسر 9، ولم يتعادل أبدًا.

وخسر ساوثامبتون آخر 3 مباريات تحت قيادة جونز أمام نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وولفرهامبتون، ليفقد المدرب الويلزي وظيفته.

في المقابل، يبلغ الإسباني سيليس 39 عامًا، وقد سبق له العمل كمساعد في كاراباج وكوبنهاجن وأريس سالونيكي، كما تولى تدريب فريق فالنسيا تحت 19 عامًا.

ويحتل ساوثامبتون المركز 20 -الأخير- في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

ولم يفز ساوثامبتون في الدوري هذا الموسم إلا 4 مرات فقط، في مقابل 15 خسارة و3 تعادلات.