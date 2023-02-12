مدرب الترجي: مواجهة الزمالك أو بلوزداد ستكون أسهل من لقاء المريخ

يتوقع نبيل معلول مدرب الترجي التونسي أن مباراته ضد الزمالك أو مواجهة شباب بلوزداد ستكون أسهل من لقاء المريخ السوداني.

وتغلب الترجي التونسي على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات للصحفيين: "قد تكون مهمتنا في مباراتي شباب بلوزداد والزمالك أسهل بسبب اعتمادهما على طريقة هجومية عكس المريخ".

وعن خسارة الزمالك على أرضه أمام بلوزداد، أوضح "لا يهمنا فوز الزمالك أو بلوزداد، نحن مطالبون بخوض كل المباريات بروح كبيرة وأداء جيد حتى نتصدر المجموعة في النهاية".

وشدد "من الضروري أن نحقق النتائج التي تضمن لنا الصدارة بغض النظر عن ظروف المنافسين".

وواصل "مسابقة دوري أبطال إفريقيا لها طبيعة خاصة، إذ يجب التعامل مع كل مباراة على حدة".

ويحل الترجي التونسي ضيفا على شباب بلوزداد ضمن الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

وذلك بعدما انتصر الفريق الجزائري على الزمالك في القاهرة بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويلعب الزمالك ضد المريخ السوداني في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل وتقام المباراة في ليبيا.