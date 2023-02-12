أليسون: نتائج ليفربول السيئة؟ مجرد فترة وسننتهي قريبا

يؤمن أليسون بيكر حارس ليفربول أن النتائج السيئة التي يحققها فريقه مؤخرا مجرد فترة وسننتهي قريبا، مشددا على أهمية الفوز بلقاء إيفرتون في دربي ميرسيسايد من أجل العودة لطريق الانتصارات.

ويواجه ليفربول منافسه إيفرتون يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعيش فترة صعبة، نحن ندرك ذلك. أعتقد أن الخطوة الأولى التي يتعين عليك اتخاذها لتغيير الوضع هي التعرف على وضعك الحقيقي. نحن نعي ذلك".

وأضاف "هذا الأسبوع كان لدينا الوقت، نحن نعمل بجد. نحن نعلم أهمية الدربي ونعلم ما هي الأهمية والمعنى بالنسبة لنا لتقديم أداء جيد، لنظهر لمشجعينا أننا ما زلنا نمتلك الرغبة في داخلنا. سنفعل ذلك ونحاول الفوز بالمباراة".

وتابع الدولي البرازيلي "يمكننا القول إننا نظهر 75% أو 80% مما يمكننا تقديمه في المباريات. علينا أن نقدم المزيد، علينا أن نقدم أشياء إضافية للفريق".

وأردف "ليس فقط في كرة القدم ولكن في الحماس، والشخصية، ودعم الزملاء، وكل ما في يدك لمحاولة تغيير وضعنا. نحن نفهم ذلك وسنستخدم كل ما في أيدينا لتغيير هذه النتائج، أعتقد أنها مجرد فترة وسننتهي قريبا".

وعن لقاء إيفرتون، أوضح "أنها مباراة دربي، سيقاتل فريق إيفرتون من أجل النتيجة كما سنقاتل نحن أيضًا. هذا ما يتعين علينا القيام به وهذا ما نحتاجه يوم الاثنين".

وأتم "نحتاج إلى دعم الجماهير بالتأكيد لتغيير وضعنا ونأمل أن نعيش لحظات أفضل من التي نمر بها الآن".

ويعيش ليفربول أزمة نتائج سلبية وخسر آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون بثلاثية دون رد.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق 22 نقطة عن المتصدر أرسنال