ديلي ميل: برينتفورد تعادل أمام أرسنال بعد نسيان حكم الفيديو رسم خطوط التسلل

الأحد، 12 فبراير 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد ضد أرسنال

فقد أرسنال نقطتين ثمينتين في مشوار سباق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل قاتل مع برينتفورد.

وتعادل أرسنال أمام برينتفورد بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأثار هدف برينتفورد الجدل بسبب الشك في وجود حالة تسلل ورغم العودة إلى تقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

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وكشفت صحيفة ديلي ميل أن لي ماسون حكم الفيديو المساعد قد نسى رسم خطوط التسلل عند مراجعة هدف إيفان توني.

وتواجد كريستيان نورجارد لاعب برينتفورد في موقف تسلل عند إرسال عرضية إلى إيفان توني وكان الهدف سيُلغى إذا تم رسم خطوط التسلل بتقنية الفيديو.

وأشار التقرير إلى أن ماسون حكم الفيديو قد استغرق وقتا ليقرر ما إذا كان إيثان بينوك متداخلا في اللعبة أم لا وتجاوز الحدث الرئيسي وهو حالة التسلل على نورجارد.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات عقب اللقاء: "شاهدت الهدف بعد المباراة وكان ذلك تسلل، أنه أمر محبط ولكن من المحتمل أن يقدموا تفسيرا في وقت لاحق".

May be an image of 8 people, people playing sports, grass and text that says 'ARS BRE 1-1 75:26 CHECKING GOAL POSSIBLE OFFSIDE viaplay VAR'

ولو كان أرسنال قد حقق الفوز أمام برينتفورد كان سيوسع الفارق إلى ثماني نقاط مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

ولكن بعد التعثر أمام برينتفورد وفي حال تغلب مانشستر سيتي على أستون فيلا ثم تحقيق الفوز على أرسنال في المباراة المقبلة سيتساوى الفريقان في عدد النقاط.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

أما أرسنال فيلعب مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء وهو لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر.

ويتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 21 مباراة بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 45 نقطة وبنفس عدد المباريات.

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