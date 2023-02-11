نبيل معلول: لا يوجد أفضلية لـ الترجي وبلوزداد على الزمالك والمريخ في المجموعة

يرى نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه لا يمتلك أي أفضلية على باقي المنافسين بعد مرور جولة واحدة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي على المريخ السوداني بهدف دون رد في افتتاح مجموعات إفريقيا، ضمن منافسات مجموعة الزمالك.

وقال معلول عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيطرنا على مباراة المريخ بالطول والعرض وكان لنا الكثير من الفرص ولكن ظهر التخوف على بعض اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة في بطولة إفريقيا".

وأضاف "لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة في الفريق".

وواصل "لا يوجد أفضلية للترجي أو شباب بلوزداد على حساب الزمالك أو المريخ في المجموعة والأمور لا تزال ممكنة للجميع".

وأتم تصريحاته "من يستطيع اللعب بشكل جيد خارج ملعبه وتحقيق النقاط سواء بالفوز أو التعادل هو الذي سيتأهل من المجموعة".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويلعب الزمالك ضد المريخ السوداني في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل وتقام المباراة في ليبيا.