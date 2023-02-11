سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه

تحدث هيونج مين سون نجم توتنام هوتسبر عن سقوط الفريق أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال سون في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، وحين كانت النتيجة 1-1 تلقينا هدفا ثانيا سريعا فتح المباراة".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة بعد هذه المرحلة. ليستر كان حاسما للغاية، حيث سجل من كل فرصة تقريبا. إنها نتيجة محبطة".

وأوضح "الأمر أصابنا بالحزن. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، فلا توجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع سون "هذا يظهر مدى ارتفاع مستوى الدوري الإنجليزي. لا أعرف ماذا يمكنني القول، فالأمر محبط للغاية".

وواصل "لا أعتقد أن هناك تكاسل. أتينا بشعور جيد بعد الفوز على مانشستر سيتي".

واختتم "يجب أن نتعلم. مباراة اليوم يجب أن تكون درسا كبيرا لنا".

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 24 في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 39 نقطة في المركز الخامس.