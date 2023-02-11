الثالث على التوالي.. نيوكاسل يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت، 11 فبراير 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون مع دانجو واتارا - نيوكاسل ضد بورنموث

واصل نيوكاسل إهدار النقاط بتعادل جديد أمام بورنموث بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ماركوس سينسي بالهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 30 بعد تمهيد بالرأس من دانجو واتارا ليودعها المدافع الأرجنتيني الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، استغل ميجيل ألميرون كرة عائدة من تصدي نيتو ليسدد يسارية بقوة في المرمى.

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الهدف هو الأول للاعب البارجوياني بعد غياب خمس مباريات والعاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة خروج الثنائي آلان سانت ماكسيمان وميجيل ألميرون بسبب الإصابة في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 41 في المركز الرابع، ووصل رصيد بورنموث إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتعادل نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري، وكذلك خمس مباريات من آخر ست لعبها في الدوري.

ويستضيف رجال إيدي هاو ليفربول السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل بورنموث الدوري الإنجليزي
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