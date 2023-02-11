تروسار: يجب أن نقلب الأوضاع أمام مانشستر سيتي.. وهذا ما ينتقص من سعادتي

تحدث لياندرو تروسار لاعب أرسنال عن تعادل فريقه مع برينتفورد بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تروسار في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "بالتأكيد من الرائع أن أسجل الهدف، فهذا يقودني للأمام".

وأضاف "لا يزال من المحبط أن برينتفورد تعادل معنا. هذه نتيجة يصعب تقبلها، فقد فعلنا كل شيء جيدا والتسجيل أمام هذا الفريق ليس سهلا".

وأوضح "قلنا من قبل إنهم جيدين للغاية في الركلات الثابتة، وقد حدث ذلك مجددا".

وتابع تروسار "علينا التعلم من ذلك. هناك مباراة أخرى يوم الأربعاء (أمام مانشستر سيتي) لقلب الأوضاع".

واختتم "الأمور لا تسير كما نريد دائما. يجب أن نعمل بقوة في كل يوم. هناك أجواء عظيمة في الفريق ويجب أن نحافظ على هذا الزخم حتى وإن ساءت النتائج".

وسجل لياندرو تروسار هدف أرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني في الدقيقة 74.

وانضم تروسار إلى الجانرز في يناير قادما من برايتون.

النتيجة تركت أرسنال على الصدارة 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا غدا الأحد.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

وفقد الجانرز النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام إيفرتون 1-0، ولكن في المرة الماضية رد مانشستر سيتي الهدية بالخسارة أمام توتنام بنفس النتيجة.