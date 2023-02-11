علاء عبد العال يحقق فوزه الأول مع الداخلية على حساب طلائع الجيش

السبت، 11 فبراير 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

حقق علاء عبد العال فوزه الأول مع الداخلية والذي جاء على حساب فريقه السابق طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق: علي الزاهدي.

عبد العال بدأ الموسم مدربا للطلائع ورحل بعد 3 جولات فقط، وبدءا من الجولة 17 تولى تدريب الداخلية لكنه خسر من أسوان 2-1.

أخبار متعلقة:
مؤتمر باتشيكو: مواجهة الجيش الملكي صعبة في افتتاح مجموعات الكونفدرالية قائمة بيراميدز - غياب الشيبي والكرتي أمام الجيش الملكي التشكيل - وادي في هجوم طلائع الجيش.. ومصطفى فوزي يقود الداخلية عماد النحاس مديرا فنيا لـ طلائع الجيش

وفي مباراته الثانية تفوق على عماد النحاس الذي يقود طلائع الجيش فنيا لأول مرة خلفا لـ محمد يوسف.

فوز الداخلية أخرج الفريق من مثلث الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

بينما ظل الجيش في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط ومتفوقا فقط بفضل فارق الأهداف.

التشكيل

قاد محمود وادي هجوم طلائع الجيش، ضمن اختيارات عماد النحاس الأولى.

فيما بدأ مصطفى فوزي في هجوم الداخلية، بجوار أحمد رشيد وسمير فكري.

وصف المباراة

بداية المباراة الهادئة لم يعكرها سوى اعتراض إسلام محارب على قرار الحكم ليتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35 سدد محارب كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 39 خرج رشيد أحمد بسبب الإصابة وعوضه محمد رمضان لصالح الداخلية.

الدقيقة 51 شهدت هدف اللقاء الأول والوحيد، عرضية حولها مصطفى فوزي برأسية وتابعها علي الزاهدي الذي رفض الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق.

في الدقيقة 59 سدد أحمد سمير كرة قوية تصدى لها محمد مجدي بسهولة.

وأنقذ أحمد عبد الرسول مرمى فريقه من على الخط بعد فرصة محققة من كريم طارق في الدقيقة 76.

وكاد عبد الرحمن السكران أن يسجل هدفا ثانيا للداخلية لكن كرته تصدى لها أحمد مسعود في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز الداخلية الثالث هذا الموسم.

الداخلية طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا الفوز الثالث للتوالي لـ فاركو يقود البنك الأهلي لقاع ترتيب الدوري كأس العالم للأندية - عبد القادر يسجل مجددا أمام فلامنجو ويجاور أساطير الأهلي انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (1) الداخلية التشكيل - وادي في هجوم طلائع الجيش.. ومصطفى فوزي يقود الداخلية التشكيل - وادي في هجوم طلائع الجيش.. ومصطفى فوزي يقود الداخلية كأس العالم للأندية - عبد القادر يسجل أمام فلامنجو ويجاور ثلاثي الجيل الذهبي انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم
أخر الأخبار
سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث على التوالي.. نيوكاسل يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تروسار: يجب أن نقلب الأوضاع أمام مانشستر سيتي.. وهذا ما ينتقص من سعادتي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال يحقق فوزه الأول مع الداخلية على حساب طلائع الجيش 52 دقيقة | الكرة المصرية
جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب برينتفورد: لا يحق لنا الاحتفال بنقطة أمام أرسنال ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا بعد التعادل: برينتفورد يستحق التحية.. لقد أخذنا إلى حيث أراد ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 2 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم 3 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة 4 مرتضى: اجتماع لعرض عدم استكمال الزمالك للدوري