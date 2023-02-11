علاء عبد العال يحقق فوزه الأول مع الداخلية على حساب طلائع الجيش

حقق علاء عبد العال فوزه الأول مع الداخلية والذي جاء على حساب فريقه السابق طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق: علي الزاهدي.

عبد العال بدأ الموسم مدربا للطلائع ورحل بعد 3 جولات فقط، وبدءا من الجولة 17 تولى تدريب الداخلية لكنه خسر من أسوان 2-1.

وفي مباراته الثانية تفوق على عماد النحاس الذي يقود طلائع الجيش فنيا لأول مرة خلفا لـ محمد يوسف.

فوز الداخلية أخرج الفريق من مثلث الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

بينما ظل الجيش في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط ومتفوقا فقط بفضل فارق الأهداف.

التشكيل

قاد محمود وادي هجوم طلائع الجيش، ضمن اختيارات عماد النحاس الأولى.

فيما بدأ مصطفى فوزي في هجوم الداخلية، بجوار أحمد رشيد وسمير فكري.

وصف المباراة

بداية المباراة الهادئة لم يعكرها سوى اعتراض إسلام محارب على قرار الحكم ليتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35 سدد محارب كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 39 خرج رشيد أحمد بسبب الإصابة وعوضه محمد رمضان لصالح الداخلية.

الدقيقة 51 شهدت هدف اللقاء الأول والوحيد، عرضية حولها مصطفى فوزي برأسية وتابعها علي الزاهدي الذي رفض الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق.

في الدقيقة 59 سدد أحمد سمير كرة قوية تصدى لها محمد مجدي بسهولة.

وأنقذ أحمد عبد الرسول مرمى فريقه من على الخط بعد فرصة محققة من كريم طارق في الدقيقة 76.

وكاد عبد الرحمن السكران أن يسجل هدفا ثانيا للداخلية لكن كرته تصدى لها أحمد مسعود في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز الداخلية الثالث هذا الموسم.