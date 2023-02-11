مدرب برينتفورد: لا يحق لنا الاحتفال بنقطة أمام أرسنال ولكن

تحدث توماس فرانك مدرب برينتفورد عن تعادل فريقه مع أرسنال بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فرانك في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "ليس من المسموح لنا أن نحتفل بنقطة لأننا أردنا الفوز، ولكن يمكننا الاحتفال بالأداء الذي كان واحدا من الأفضل".

وأضاف "تأخرنا بهدف رائع من أرسنال، ولكن الهدوء والشجاعة أعادونا في المباراة. أرسنال كان يحاول الاحتفاظ بتقدمه بكل الطرق".

وأوضح "أعتقد أننا كنا قادرين على الخروج بالفوز إذا نظرت للفرص الكبيرة في المباراة".

وواصل فرانك "من الجنون أن برينتفورد بلا هزيمة في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي وأمام فرق قوية. هذا عمل مذهل من اللاعبين والجهاز الفني والكل في النادي".

واختتم "أنا فخور بهذه اللحظة".

وسجل لياندرو تروسار هدف أرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني في الدقيقة 74.

النتيجة تركت أرسنال على الصدارة 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا غدا الأحد.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

وفقد الجانرز النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام إيفرتون 1-0، ولكن في المرة الماضية رد مانشستر سيتي الهدية بالخسارة أمام توتنام بنفس النتيجة.