أرتيتا بعد التعادل: برينتفورد يستحق التحية.. لقد أخذنا إلى حيث أراد

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تعادل فريقه مع برينتفورد بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ PLP عقب المباراة: "مباراة صعبة للغاية. كنا نعلم ذلك".

وأضاف "برينتفورد يستحق التحية على طريقته التنافسية، ولكني أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وحظينا بلحظات جيدة".

وأوضح "سجلنا هدفا أمام دفاع متأخر للغاية لعبوا به. لقد أخذوا المباراة إلى حيث أرادوها في النهاية".

وتابع أرتيتا "سعيد لأجل لياندرو تروسار (مسجل هدف أرسنال) وللفريق أيضا، فهو لاعب يمكنه المساهمة في اللحظات الكبيرة".

وواصل "أعتقد أنه لعب بشكل جيد اليوم ويمكننا الاستفادة من موهبته. إنه لاعب شجاع للغاية حين تكون المباراة تحت الضغط".

وأكمل أرتيتا "الفوز يتعلق بهوامش صغيرة. إذا لم تتمكن من الفوز فلا تخسر. أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد اليوم".

واختتم "لدينا مباراة كبيرة أخرى أمام مانشستر سيتي ونعلم ذلك. سنستعد لها، فهي مباراة كبيرة وجميلة".

وسجل لياندرو تروسار هدف أرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني في الدقيقة 74.

النتيجة تركت أرسنال على الصدارة 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا غدا الأحد.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

وفقد الجانرز النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام إيفرتون 1-0، ولكن في المرة الماضية رد مانشستر سيتي الهدية بالخسارة أمام توتنام بنفس النتيجة.