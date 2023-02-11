مباشر نهائي مونديال الأندية – ريال مدريد (2)-(0) الهلال.. جوووول فالفيردي والثاني

جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي

بعد المشاركة الثامنة.. أرقام إيجابية وسلبية لـ الأهلي من كأس العالم للأندية

حلم البرونزية يتبدد.. الأهلي يخسر من فلامنجو برباعية في كأس العالم للأندية

بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال