مباشر نهائي مونديال الأندية – ريال مدريد (2)-(0) الهلال.. جوووول فالفيردي والثاني

السبت، 11 فبراير 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

رودريجو - فالفيردي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 19: جوووول فالفيردي والثاني

ق 13: جوووول فينيسيوس والأول

ق 9: الأول يضيع من بنزيمة بعد عرضية كارفاخال

انطلاق المباراة

ريال مدريد الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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