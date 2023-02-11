مباشر نهائي مونديال الأندية – ريال مدريد (2)-(0) الهلال.. جوووول فالفيردي والثاني
السبت، 11 فبراير 2023 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.
ـــــــــــــــــــــــ
ق 19: جوووول فالفيردي والثاني
ق 13: جوووول فينيسيوس والأول
ق 9: الأول يضيع من بنزيمة بعد عرضية كارفاخال
انطلاق المباراة
نرشح لكم
جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي عبد القادر: الطرد سبب خسارة الأهلي.. وسنركز فيما هو قادم بعد المشاركة الثامنة.. أرقام إيجابية وسلبية لـ الأهلي من كأس العالم للأندية تشكيل الهلال – سالم الدوسري يقود الهجوم أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية حلم البرونزية يتبدد.. الأهلي يخسر من فلامنجو برباعية في كأس العالم للأندية بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يعود في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال الثاني في تاريخ الأهلي.. طرد خالد عبد الفتاح أمام فلامنجو