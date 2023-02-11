بعد المشاركة الثامنة.. أرقام إيجابية وسلبية لـ الأهلي من كأس العالم للأندية

انتهت مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية والتي استضافتها المغرب.

وحل الأهلي في المركز الرابع بعدما خسر من فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة المركز الثالث. (طالع التفاصيل)

وإليكم مجموعة من الأرقام الإيجابية والسلبية التي حققها الأهلي خلال مشاركته في تلك النسخة.

أصبح الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات برصيد 22 مباراة.

وشهدت نسخة 2022 خوض الأهلي 4 مباريات وهو أكثر عدد يخوضه الفريق في نسخة واحدة.

وبفضل الفوز على أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز أصبح الأهلي ثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات برصيد 8 بعد ريال مدريد 11 فوز.

وبعد الخسارة في مباراتي ريال مدريد وفلامنجو تعزز رقما سلبيا للأهلي كأكثر فريق يتعرض للخسارة في تاريخ البطولة برصيد 13 هزيمة.

كما أصبح الأسوأ دفاعيا باستقبال 34 هدفا خلال المشاركات الثمانية.

وشهدت نسخة 2022 أسوأ أداء دفاعي للأهلي حيث استقبل 8 أهداف خلال مباراتي ريال مدريد وفلامنجو.

وكانت أسوأ نسخة دفاعية للأهلي في 2013 باستقبال 7 أهداف سكنت شباك الأهلي خلال مباراتين ضد جوانزو إيفرجراند ومونتيري.

وباستقبال الشناوي 8 أهداف خلال مباراتين، بات هو أكثر حارس استقبالا للأهداف في تاريخ الأهلي برصيد 10 أهداف.

سبق له أن استقبل هدفين ضد بايرن ميونيخ، بالإضافة للنسخة الحالية.

يأتي بعده شريف إكرامي باستقبال 9 أهداف، ثم أمير عبد الحميد (6) وعصام الحضري (3) وعلي لطفي (2) ومحمود أبو السعود (2) ونادر السيد (2).

ورغم ذلك تساوى الشناوي مع مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في البطولة برصيد 4 مباريات.

ولأول مرة يخسر الأهلي مباراتين متتاليتين في كأس العالم للأندية منذ نسخة 2013.

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ كأس العالم للأندية برصيد 12 مباراة بواقع 3 مع العين و9 مع الأهلي.

سجل الأهلي 7 أهداف في نسخة 2022 كأفضل أداء هجومي للفريق على صعيد الأهداف، متفوقا على نسختي 2006 و2021 والتي شهدت تسجيل 5 أهداف لكل بطولة.

وشهدت نسخة 2022 تسجيل 6 لاعبين للأهلي في نفس البطولة، وهو أكبر عدد يسجل للأهلي في نسخة واحدة بالتفوق على 2021 التي شهدت تسجيل 4 لاعبين.

وبات عبد القادر ثالث لاعب يسجل ثنائية للأهلي في مباراة واحدة بكأس العالم بعد محمد أبو تريكة أمام كلوب أميركا في 2006 وياسر إبراهيم أمام الهلال في 2021.

وبات ابن الـ23 عاما خامس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وحسين الشحات (2020-2022) وعماد متعب (2005-2013).

وهو ثاني لاعب يسجل في نسختين متتاليتين يشارك بهما الأحمر بعد الأنجولي أمادو فلافيو (2006-2008).

وشهدت نسخة 2022 وصول عدد مسجلي الأهداف للأهلي إلى 13 دون احتساب الهدف العكسي.

ولأول مرة تشهد نسخة واحدة من البطولة تسجيل ثنائي محترف للأهداف، فسجل التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعدما اكتفى الأهلي من قبل بـ 3 أهداف من فلافيو في نسختي 2006 و2008.

إجمالا: الأهلي في كأس العالم للأندية

مباريات: 22

فوز: 8

تعادل: 1 (بالميراس 2020)

هزيمة: 13

أهداف له: 24

أهداف عليه: 34