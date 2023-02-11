حلم البرونزية يتبدد.. الأهلي يخسر من فلامنجو برباعية في كأس العالم للأندية

فاز فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على الأهلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم للأندية 2022.

سجل ثنائية الأهلي: أحمد حمدي عبد القادر، فيما سجل لبطل كوبا ليبرتادوريس: بيدرو (2) وجابريل باربوسا (2).

وتبدد حلم البرونزية الرابعة للأهلي بعدما حقق المركز الثالث من قبل في 2006 و2020 و2021.

وللمرة الثانية في تاريخ الأهلي يخسر مباراة المركز الرابع بعد نسخة 2012، عندما خسر من مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0.

وأصبح فلامنجو رابع فريق من أمريكا الجنوبية يحقق البرونزية.

وأفلت من سيناريو المركز الرابع والخسارة والتي لم تحدث من قبل لبطل أمريكا الجنوبية سوى لـ بالميراس أمام الأهلي في 2020.



















































التشكيل

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 6 تغييرات في التشكيل الأساسي.

فشارك مروان عطية وخالد عبد الفتاح لأول مرة بشكل أساسي في البطولة.

بينما أجرى الفريق البرازيلي 3 تغييرات وبدأ أرتورو فيدال أساسيا بقميص الروبو نيجرو.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة وفي الدقيقة السابعة تحصل فلامنجو على ركلة جزاء.

تدخل علي معلول على جييريمو فاريلا أجبر الحكم الجزائري مصطفى غربال على احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة العاشرة انبرى لها جابريل باربوسا وسددها أرضية على يسار الشناوي معلنا تقدم بطل أمريكا الجنوبية.

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د38' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق أحمد عبدالقادر



فلامنغو البرازيلي 1 × 1 الأهلي المصري



⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/vBQdlHyhNq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

في الدقيقة 26 تصدى الشناوي لرأسية بيدرو لكن متابعة جابيجول مرت أعلى العارضة.

وكاد حمدي فتحي أن يسجل هدف التعادل بعد ركلة ثابتة نفذها علي معلول لكن رأسية الأول في الدقيقة 33 مرت أعلى العارضة بغرابة.

وأدرك الأهلي التعادل بعد ركلة ركنية نفذها معلول وأودعها أحمد عبد القادر برأسية في الشباك مباشرة في الدقيقة 38.

معلول لديه تمريرتين حاسمتين بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية 🅰🅰 📅نسخة 2021 أمام الهلال 📅نسخة 2022 أمام فلامنجو #السبت_الكروي pic.twitter.com/8tchKwaow4 — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2023

وأصبح أحمد عبد القادر سادس لاعب يسجل للأهلي في نسخة 2022 لتكون أكبر نسخة يسجل فيها عدد مختلف من اللاعبين للأحمر متفوقة على نسختي 2021 و2006.

وبات ابن الـ23 عاما خامس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وحسين الشحات (2020-2022) وعماد متعب (2005-2013).

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د11' الهدف الأول لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوسا



فلامنغو البرازيلي 1 × 0 الأهلي المصري



⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/EkLrF8GvqA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وهو ثاني لاعب يسجل في نسختين متتاليتين يشارك بهما الأحمر بعد الأنجولي أمادو فلافيو (2006-2008).

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي.

في الدقيقة 56 تحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة تياجو مايا لـ محمد شريف.

ركلة انبرى لها علي معلول لكنه سدد كرة أرضية على يمين الحارس تصدى لها سانتوس بسهولة في الدقيقة 57 مانعا الأهلي من التقدم.

وتقدم الأهلي بالهدف الثاني مع مرور ساعة من بداية اللقاء، عبد القادر تحصل على الكرة من داخل الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وراوغ 3 مدافعين وسدد أرضية على يسار الحارس مسجلا الثاني للأهلي.

وبات عبد القادر ثالث لاعب يسجل ثنائية للأهلي في مباراة واحدة بكأس العالم بعد محمد أبو تريكة أمام كلوب أميركا في 2006 وياسر إبراهيم أمام الهلال في 2021.

للتاريخ ⭐ أحمد عبد القادر ثالث لاعب يسجل ثنائية للأهلي في كأس العالم للأندية بعد أبو تريكة أمام كلوب أمريكا 2006 وياسر إبراهيم أمام الهلال في 2021.#السبت_الكروي pic.twitter.com/F15saildzb — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2023

ووقع أحمد عبد القادر على هدفه الثالث بقميص الأهلي في البطولة ليكون ثاني الهدافين التاريخين للأحمر بالتساوي مع أمادو فلافيو وخلف محمد أبو تريكة صاحب الأربعة أهداف.

في الدقيقة 68 احتسب مصطفى غربال ركلة جزاء لصالح الفريق البرازيلي عقب عرقلة خالد عبد الفتاح لـ بيدرو.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تراجع غربال عن قراره واحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء أعقبه بطاقة حمراء في وجه خالد عبد الفتاح.

كاد محمد شريف أن ينهي اللقاء في الدقيقة 73 بانفراد تام لكنه سدد بقوة كرة أرضية في يد الحارس.

إذا أهدرت تستقبل

خروج خاطئ من محمد الشناوي للإمساك بكرة عرضية فسقطت من يده الكرة لتحد بيدرو الذي سجل في الشباك في المرمى الخالي.

هدف جاء في الدقيقة 77.

د77' الهدف الثاني لـ فلامنغو عن طريق بيدرو فلامنغو البرازيلي 2 × 2 الأهلي المصري ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/ALyIaFytNq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

في الدقيقة 84 عاد غربال لمطالعة تقنية الفيديو بداعي وجود ركلة جزاء لصالح فلامنجو.

وبالفعل احتسب ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد على محمد هاني.

جابيجول انبرى لها وسجل موقعا على ثالث أهداف فلامنجو وقالبا للأوضاع في الدقيقة 85.

د84' الهدف الثالث لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوسا فلامنغو البرازيلي 3 × 2 الأهلي المصري ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/eyQejmSC0O — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وأنهى بيدرو اللقاء بهدف رابع مستغلا تمريرة خاطئة من لاعبي وسط الأهلي تجاه الدفاع وسدد بكل قوة في الدقيقة 89.

د90+1' الهدف الرابع لـ فلامنغو عن طريق بيدرو فلامنغو البرازيلي 4 × 2 الأهلي المصري ⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/1qD1wgbamt — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

جعل بيدرو هدافا للبطولة برصيد 4 أهداف بعدما سجل ثنائية ضد الهلال السعودي، وأصبح أفضل هداف برازيلي في تاريخ البطولة بالتساوي مع دينيلسون مهاجم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

غربال احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

في الدقيقة 97 سجل الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا هدف فلامنجو الخامس لكن ألغي بداعي التسلل.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين شهدت إشهار 3 بطاقات صفراء من نصيب محمد هاني وجابريل باربوسا وياسر إبراهيم.

وانتهت المباراة بفوز فلامنجو بنتيجة 4-2.