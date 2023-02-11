مؤتمر باتشيكو: مواجهة الجيش الملكي صعبة في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز إن مباراة الجيش الملكي المغربي في بداية مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. مهمة للغاية كونها تأتي في بداية هذا الدور، ودائما البداية ما تكون صعبة والفوز يضع الفريق في القمة مبكرا ويعطي رسالة مهمة لجميع الفرق أن بيراميدز يلعب على البطولة وحصد اللقب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن المجموعة التي يلعب فيها بيراميدز قوية للغاية ويرى أن جميع الفرق فيها مرشحة للعب على بطاقة الترشح إلى الدور ربع النهائي، مشددا على أنه يتوقع أن تستمر المنافسة على بطاقتي التأهل حتى اللحظات الأخيرة من مباريات المجموعات، ومن الممكن أن تحسم على نقطة أو بفارق الأهداف، لأن الفرق جميعها غاية في القوة.

وشدد على أن الفريق المغربي قوي ويتصدر قمة ترتيب الدوري هناك، ويتوقع أن تكون المواجهة قوية أمامه، ولكن كل ما يمكن تأكيده على أنه يثق كثيرا في المجموعة التي يضمها بيراميدز، وقدرتها على الفوز ومواصلة المشوار حتى النهاية، ويرى أنها مجموعة قوية ومتجانسة وتمتلك خبرات اللعب على البطولات القارية، ويتعهد بأن الفريق سيظهر بصورة قوية في بداية المشوار القاري، وهدفه هو حصد الثلاث نقاط واعتلاء القمة مبكرا.

وأشاد باتشيكو بمجموعة النجوم الذين يضمهم النادي والذين كانوا سببا رئيسيا في انسجامه المبكر والسريع مع الفريق وتقديم صورة طيبة في اللقاءات الماضية، ومشيدا بالإدارة والاحترافية الشديدة في التعامل داخل النادي والتي ستكون سببا مهما من أسباب اللعب والتنافس على البطولات في المرحلة المقبلة.

وشدد على أنه للأسف الشديد سيفقد الفريق لجهود الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة في مواجهة الجيش الملكي، وللأسف برغم ضغط المباريات إلا أن هناك غيابات مستمرة في الفريق خلال لقاءات الدوري والكأس والبطولة الكونفدرالية، ورغم ذلك فإن الفريق يقدم مباريات قوية وكله ثقة في لاعبيه وقدرتهم على تعويض الغيابات ومواصلة المشوار في جميع البطولات.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثالثة بجانب الجيش الملكي المغربي وكارا الأوغندي وفيوتشر.