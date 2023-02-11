قائمة بيراميدز - غياب الشيبي والكرتي أمام الجيش الملكي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويغيب الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي عن بيراميدز في هذه المباراة للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس

ويقع بيراميدز في المجموعة الثالثة بجانب الجيش الملكي المغربي وكارا الأوغندي وفيوتشر.