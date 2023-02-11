قائمة بيراميدز - غياب الشيبي والكرتي أمام الجيش الملكي

السبت، 11 فبراير 2023 - 20:13

كتب : بسام أبو بكر

احتفال رمضان صبحي بهدف بيراميدز في مرمى سيراميكا كليوباترا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويغيب الثنائي المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي عن بيراميدز في هذه المباراة للإصابة.

أخبار متعلقة:
الهزيمة الرابعة بعد كأس العالم - موناكو يضرب باريس بثلاثية الثاني في تاريخ الأهلي.. طرد خالد عبد الفتاح أمام فلامنجو الفوز الثالث للتوالي لـ فاركو يقود البنك الأهلي لقاع ترتيب الدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس

ويقع بيراميدز في المجموعة الثالثة بجانب الجيش الملكي المغربي وكارا الأوغندي وفيوتشر.

بيراميدز الكونفدرالية الجيش الملكي
نرشح لكم
خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا مجموعة الزمالك - الترجي يسقط المريخ في الرمق الأخير مؤتمر باتشيكو: مواجهة الجيش الملكي صعبة في افتتاح مجموعات الكونفدرالية بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال مجموعة الأهلي – صنداونز يبدأ المشوار بانتصار معتاد على الهلال انتهت مجموعة الأهلي – صنداونز (1) - (0) الهلال.. انتصار أصحاب الأرض رئيس نادي بلوزداد: الزمالك يستطيع العودة في المنافسة.. والقندوسي لاعب جيد مصدر مقرب من سيد عبد الله لـ في الجول: لم يكن يشرب الشاي بين الشوطين
أخر الأخبار
مدرب فلامنجو بعد حصد برونزية مونديال الأندية: لا أبحث عن أعذار.. وعلينا تصحيح الأخطاء دقيقة | كأس العالم للأندية
الخامس بالخماسية.. ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية على حساب الهلال 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
أكثر من حصل على أخطاء.. محمد شحاتة رجل مباراة طلائع الجيش والداخلية 28 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. رامي صبري رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
لن يعتزل التدريب.. فالفيردي ينقذ أنشيلوتي ويعانقه في نهائي كأس العالم للاندية 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر على الزمالك في كأس السوبر المصري 58 دقيقة | رياضات أخرى
سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالث على التوالي.. نيوكاسل يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 2 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم 3 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 4 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة