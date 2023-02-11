الدوري الإنجليزي - رباعية ثانية على التوالي لـ ليستر.. وأسرع تغييرين في التاريخ

سقط توتنام أمام ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

تقدم بينتانكور أولا في الدقيقة 14 بتسديدة سكنت شباك وارد.

رد ليستر سيتي لم يتأخر كثيرا ليسجل السنغالي نامبليس ميندي هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تشتيت دفاع توتنام لتسكن الشباك.

ثلاث دقائق بعد ذلك واستغل ليستر سيتي هجمة مرتدة سريعة ليمرر كيليشي إيهيناتشو إلى جيمس ماديسون الذي سدد على يسار فريزر فورستر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع انطلق النيجيري المتألق إيهيناتشو ليسدد من على حدود منطقة جزاء توتنام بنجاح على يمين فورستر وتسكن الشباك.

وسجل هيرفي بارنز الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد تمريرة من إيهيناتشو قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف.

وعاد بارنز ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 81 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 24 في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وفاز فولام على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج.

المباراة شهدت خروج الثنائي ويلي بولي وسكوت ماكينا في الدقيقة السابعة ليدخل في مكانهما فيليبي وجو وورال ليكون أسرع تبديلين للاعبين أساسيين من أي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

تقدم ويليان بالهدف الأول في الدقيقة 17 بعد كرة عادت من دفاع نوتنجهام ليتسلمها ويليان ويراوغ ويسدد ببراعة في الزاوية اليمنى لكيلور نافاس.

وفي الدقيقة 88، أنهى فولام المباراة بالهدف الثاني ليحسم النقاط الثلاث لصالحه.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 35 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز الـ14.

وفي مواجهة أخرى، قلب ولفرهامبتون تأخره بهدف دون مقابل لفوز بهدفين أمام مضيفه ساوثامبتون.

تقدم كارلوس ألكاراز أولا لساوثامبتون في الدقيقة 24 تسديدة قوية على يمين خوسيه سا.

وتلقى ماريو لمينا البطاقة الصفراء الثانية ليطرد من القاء بعدها بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل يان بيدنارك هدف التعادل بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 73، قبل أن يسجل جواو جوميز هدف الفوز في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 23 في المركز الـ15، واستمر ساوثامبتون متذيلا للترتيب بـ15 نقطة.

وأخيرا، تعادل برايتون مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق.

بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا للإكوادوري بيرفس إستوبينان مع الدقيقة 30، عاد ظهير برايتون ليصنع الهدف الأول لزميله سولي مارش مع الدقيقة 63.

وبعدها بست دقائق أخطأ الحارس الإسباني روبرت سانشيز في إمساك كرة عرضية ليسكنها المدافع جيمس تومكينس الشباك.

التعادل رفع رصيد برايتون للنقطة 35 في المركز السادس، ووصل ررصيد كريستال بالاس إلى 25 نقطة في المركز الـ12.