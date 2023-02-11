الدوري الإنجليزي - رباعية ثانية على التوالي لـ ليستر.. وأسرع تغييرين في التاريخ

السبت، 11 فبراير 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

كيليشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي يحتفل مع ماديسون

سقط توتنام أمام ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

تقدم بينتانكور أولا في الدقيقة 14 بتسديدة سكنت شباك وارد.

رد ليستر سيتي لم يتأخر كثيرا ليسجل السنغالي نامبليس ميندي هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مستغلا تشتيت دفاع توتنام لتسكن الشباك.

أخبار متعلقة:
الثاني في تاريخ الأهلي.. طرد خالد عبد الفتاح أمام فلامنجو الفوز الثالث للتوالي لـ فاركو يقود البنك الأهلي لقاع ترتيب الدوري كأس العالم للأندية - عبد القادر يسجل مجددا أمام فلامنجو ويجاور أساطير الأهلي هدف تروسار الأول لا يكفي.. أرسنال يتعثر للمرة الثانية على التوالي بتعادل مع برينتفورد

ثلاث دقائق بعد ذلك واستغل ليستر سيتي هجمة مرتدة سريعة ليمرر كيليشي إيهيناتشو إلى جيمس ماديسون الذي سدد على يسار فريزر فورستر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع انطلق النيجيري المتألق إيهيناتشو ليسدد من على حدود منطقة جزاء توتنام بنجاح على يمين فورستر وتسكن الشباك.

وسجل هيرفي بارنز الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد تمريرة من إيهيناتشو قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف.

وعاد بارنز ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 81 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 24 في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وفاز فولام على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج.

المباراة شهدت خروج الثنائي ويلي بولي وسكوت ماكينا في الدقيقة السابعة ليدخل في مكانهما فيليبي وجو وورال ليكون أسرع تبديلين للاعبين أساسيين من أي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

تقدم ويليان بالهدف الأول في الدقيقة 17 بعد كرة عادت من دفاع نوتنجهام ليتسلمها ويليان ويراوغ ويسدد ببراعة في الزاوية اليمنى لكيلور نافاس.

وفي الدقيقة 88، أنهى فولام المباراة بالهدف الثاني ليحسم النقاط الثلاث لصالحه.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 35 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز الـ14.

وفي مواجهة أخرى، قلب ولفرهامبتون تأخره بهدف دون مقابل لفوز بهدفين أمام مضيفه ساوثامبتون.

تقدم كارلوس ألكاراز أولا لساوثامبتون في الدقيقة 24 تسديدة قوية على يمين خوسيه سا.

وتلقى ماريو لمينا البطاقة الصفراء الثانية ليطرد من القاء بعدها بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل يان بيدنارك هدف التعادل بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 73، قبل أن يسجل جواو جوميز هدف الفوز في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 23 في المركز الـ15، واستمر ساوثامبتون متذيلا للترتيب بـ15 نقطة.

Image

وأخيرا، تعادل برايتون مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق.

بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا للإكوادوري بيرفس إستوبينان مع الدقيقة 30، عاد ظهير برايتون ليصنع الهدف الأول لزميله سولي مارش مع الدقيقة 63.

وبعدها بست دقائق أخطأ الحارس الإسباني روبرت سانشيز في إمساك كرة عرضية ليسكنها المدافع جيمس تومكينس الشباك.

التعادل رفع رصيد برايتون للنقطة 35 في المركز السادس، ووصل ررصيد كريستال بالاس إلى 25 نقطة في المركز الـ12.

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدرب برينتفورد: لا يحق لنا الاحتفال بنقطة أمام أرسنال ولكن أرتيتا بعد التعادل: برينتفورد يستحق التحية.. لقد أخذنا إلى حيث أراد هدف تروسار الأول لا يكفي.. أرسنال يتعثر للمرة الثانية على التوالي بتعادل مع برينتفورد بوتر: الصفقات الجديدة ستتحسن.. وما زلنا في حاجة للوقت جواو فيليكس: وست هام سجل حين كنا جيدين.. وأشعر بالراحة رغم التعادل انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (1) برينتفورد الثالث على التوالي.. تشيلسي يتعادل مع وست هام ويواصل التعثر تشكيل أرسنال - اختيارات أرتيتا بدون تغييرات لمواجهة برينتفورد
أخر الأخبار
علاء عبد العال يحقق فوزه الأول مع الداخلية على حساب طلائع الجيش 10 دقيقة | الكرة المصرية
جابيجول: الرياح أعاقت طريقنا قليلا.. لكننا نجحنا في قلب النتيجة بصعوبة أمام الأهلي 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب برينتفورد: لا يحق لنا الاحتفال بنقطة أمام أرسنال ولكن 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا بعد التعادل: برينتفورد يستحق التحية.. لقد أخذنا إلى حيث أراد 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 35 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي مونديال الأندية – ريال مدريد (2)-(0) الهلال.. جوووول فالفيردي والثاني 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد القادر: الطرد سبب خسارة الأهلي.. وسنركز فيما هو قادم 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
مجموعة الزمالك - الترجي يسقط المريخ في الرمق الأخير 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 2 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم 3 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة 4 مرتضى: اجتماع لعرض عدم استكمال الزمالك للدوري