هدف تروسار الأول لا يكفي.. أرسنال يتعثر للمرة الثانية على التوالي بتعادل مع برينتفورد

في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل لياندرو تروسار هدف أرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني في الدقيقة 74.

النتيجة تركت أرسنال على الصدارة 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا غدا الأحد.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

وفقد الجانرز النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام إيفرتون 1-0، ولكن في المرة الماضية رد مانشستر سيتي الهدية بالخسارة أمام توتنام بنفس النتيجة.

إثارة بلا أهداف

وصلت تمريرة إلى جابرييل مارتينيلي في الدقيقة السادسة ليسدد ولكن تصدى لها الحارس دافيد رايا.

وفي الدقيقة 9 حاول أولكساندر زينشنكو بتسديدة مرت فوق العارضة.

وسقط بوكايو ساكا إثر التحام داخل المنطقة في الدقيقة 16 ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 19 سدد زينشنكو رأسية ولكن تصدى لها رايا ببراعة.

وحاول إيثان بينوك لبيرينتفورد بتسديدة على حدود المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاع في الدقيقة 21.

تلاه إيفان توني في الدقيقة 25 بأخطر فرص برينتفورد، حيث ارتطمت الكرة بالعارضة.

وسدد بن مي مدافع برينتفورد رأسية في الدقيقة 31 ولكنها اصطدمت بدفاعات الجانرز.

وفي الدقيقة 43 حاول جابرييل مارتينيلي بتسديدة مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الأول على الإطلاق

في الدقيقة 48 تلقى ساكا التمريرة من جرانيت تشاكا وسدد ولكن الحارس تصدى إلى ركنية.

وحاول مارتن أوديجارد في الدقيقة 51 بتسديدة أتت بين يدي رايا.

وحل لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 61.

وبعد 5 دقائق، سجل تروسار الوافد من برايتون في الشتاء هدفه الأول بقميص أرسنال، بعد تمريرة من ساكا.

على الجانب الآخر حل الثنائي جوشوا دا سيلفا ويوان ويسا بدلا من فيتالي يانيلت وبرايان مبومو في الدقيقة 71.

وأتى الرد في الدقيقة 74 من إيفان توني بهدف التعادل بعد كرة ثابتة أربكت دفاعات أرسنال لتصل إلى كريستيان نورجارد فأرسلها إلى توني ليسكنها الشباك الخالية.

وبعد مراجعة الهدف لوجود شك في حالة تسلل، تم الإقرار بصحته من جانب تقنية الفيديو.

وحل فابيو فييرا في صفوف أرسنال بدلا من جرانيت تشاكا في الدقيقة 81.

وتعرض إيفان توني لإصابة في الدقيقة 93 وخرج لتلقي العلاج، ليتم اسبداله في الدقيقة 97 بنزول كيفين شيد.

النتيجة تركت أرسنال على الصدارة 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا غدا الأحد.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.