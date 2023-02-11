بوتر: الصفقات الجديدة ستتحسن.. وما زلنا في حاجة للوقت

شدد جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي على أن فريقه كان له الأفضلية في المواجهة أمام وست هام مشيرا إلى أن عملية اعتياد اللاعبين الجدد على الأجواء ستحتاج بعض الوقت.

وتعادل تشيلسي مع وست هام بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. تقدمنا في النتيجة وبحثنا عن الهدف الثاني، كان الأداء إيجابيا بشكل عام في الشوط الأول. شعرنا بخيبة أمل بعد استقبال هدف التعادل وهو ما صعب المهمة".

وواصل "كان الشوط الثاني انعكاس أكبر لما وصلنا إليه فيما يتعلق بدمج لاعبين جدد وتزويد اللاعبين بالسرعة المطلوبة في الدوري الإنجليزي".

وتابع "أعتقد أنك رأيت الإمكانات في الشوط الأول. لا يمكنك التحكم في ما يقوله الناس من الخارج ، بل ترى كيف هو وتستمر في العمل. لدينا مجموعة جيدة ونحن متحمسون للفريق لكن ما زال العمل جاريا".

واستطرد عن إنزو فيرنانديز "إنها مباراته الثانية، وهو لاعب شاب ولكن يمكنك أن ترى جودته وشخصيته مثل فيليكس ومادويكي ومودريك. سيتحسنون كلما فهمناهم أكثر وهم يفهموننا. إنها عملية لا يمكنك أن تجعلها أسرع".

واستكمل "كان لدينا بعض اللحظات الإيجابية في المباراة ولكنك تحتاج لأن تكون بعض التفاصيل البسيطة في صالحك. علينا مواصلة العمل".

ويلعب تشيلسي مع بوروسيا دورتموند الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك.