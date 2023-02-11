جواو فيليكس: وست هام سجل حين كنا جيدين.. وأشعر بالراحة رغم التعادل

السبت، 11 فبراير 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - وست هام ضد تشيلسي

تحدث جواو فيليكس لاعب تشيلسي عن تعادل الفريق مع وست هام يونايتد بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيليكس في تصريحاته لقناة بي تي سبورت عقب المباراة: "أعتقد أننا لعبنا مباراة عظيمة وسيطرنا على المجريات".

وأضاف "لقد سجل وست هام حين كنا جيدين ولكن هذه هي كرة القدم".

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وأوضح "امتلكنا فرص التسجيل وقاتلنا لأجل النقاط الثلاث، ولكني أعتقد أننا أقوياء الآن لأجل المباراة المقبلة".

وتابع فيليكس "أشعر بالراحة في اللعب مع هذا الفريق. هناك جودة كبيرة وهذا لا يصدق".

واختتم "الآن نحتاج للقتال معا، ولدينا كل ما يتطلبه الأمر للعب بشكل كبير فيما تبقى من الموسم".

التعادل كان هو الثالث على التوالي لتشيلسي في الدوري بعد التعادل مع فولهام وليفربول.

سجل هدف تشيلسي في المباراة جواو فيليكس، بينما سجل إيمرسون بالميري هدف أصحاب الأرض.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 31 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15.

وانضم فيليكس إلى صفوف تشيلسي في الشتاء على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

تشيلسي جواو فيليكس وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
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