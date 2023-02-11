مجموعة الأهلي – صنداونز يبدأ المشوار بانتصار معتاد على الهلال

السبت، 11 فبراير 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز

بدأ ماميلودي صنداونز مشواره في دوري أبطال إفريقيا بانتصار معتاد على ضيفه الهلال السوداني.

وفاز صنداونز على الهلال اليوم السبت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد كاسيوس ميلولا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

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وشهدت المباراة طرد للاعب الهلال الطيب أبكر في الدقيقة 86 لحصوله على إنذارين ليغيب عن لقاء الأهلي المقبل.

ويلعب الثنائي في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي والقطن للرابع من شهر مارس المقبل في ظل تواجد المارد الأحمر في المغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وحصد الهلال بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليتصدرها مبكرا.

وخلال الموسمين الأخيرين التقى الفريقان أربع مرات بواقع مرتين في كل موسم وفاز صنداونز ثلاث مرات وتعادلا سلبيا مرة وحيدة.

وباحتساب مباراة اليوم التقى الفريقان سبع مرات فاز صنداونز خمس مرات وهُزم مرة وتعادل مع الهلال في لقاء وحيد.

ملخص المباراة

وبدأت المباراة بتسديدة قوية من ديفيد أباجنا لاعب الهلال لكن تصدى لها حارس صنداونز.

ورد عليه سيفيسيهلي مخيزي لكن علي أبو عشرين حارس الهلال تصدى له.

وأطلق مارسيلو برافو تسديدة قوية ارتدت من المدافع وتابعها بتسديدة ساقطة ارتطمت في الشباك من الأعلى.

وفي الدقيقة 22 أطلق نيو مايما تسديدة قوية ارتدت من أبو عشرين وتابعها ميلولا بتصويبة أخرى في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لصنداونز.

وكاد ميلولا في الدقيقة 47 يضاعف النتيجة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسجل ميلولو هدفا بعد ذلك بدقيقة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسيطر صنداونز أكثر على المباراة وسط استسلام من لاعبي الهلال.

وانفرد لاعب الهلال بالمرمى لكن احتسب الحكم تسلل.

وفي الدقيقة 86 طُرد الطيب أبكر لاعب الهلال لحصوله على إنذارين.

لم يحدث جديد فيما تبقى لتنتهي المباراة بفوز صنداونز بهدف دون رد.

صنداونز الهلال دوري أبطال إفريقيا
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