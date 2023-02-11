انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (1) برينتفورد
السبت، 11 فبراير 2023 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برينتفورد في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 95 تدخل عنيف ضد زينشنكو ومشادة بين لاعبي الفريقين
ق 93 إصابة توني وخروجه لتلقي العلاج
ق 81 فابيو فييرا بدلا من جرانيت تشاكا
ق 76 الهدف يحتسب.. 1-1
ق 75 الهدف قيد المراجعة
ق 74 جووووول إيفان توني يتعادل لبرينتفورد.. كرة ثابتة تربك الحسابات لتصل إلى كريستيان نورجارد فيرسلها إلى توني ليسكنها الشباك الخالية
ق 66 جووووول هدف تروسار الأول مع أرسنال بعد تمريرة من ساكا
ق 61 لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي
ق 57 إيفان توني يسدد ولكن بجوار القائم
ق 51 مارتن أوديجارد يسدد ولكن بين يدي رايا
ق 48 ساكا يتلقى التمريرة من جرانيت تشاكا ويسدد ولكن الحارس يتصدى إلى ركنية
استراحة
ق 43 جابرييل مارتينيلي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 31 رأسية من بن مي تصطدم بالدفاع
ق 25 إيقان توني يسدد ولكن الكرة في العارضة
ق 21 إيثان بينوك يسدد على حدود المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع
ق 19 رأسية من زينشنكو ولكن يتصدى لها رايا ببراعة
ق 16 بوكايو ساكا يسقط إثر التحام داخل المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب
ق 9 أولكساندر زينشنكو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 6 التمريرة تصل إلى جابرييل مارتينيلي ليسدد ولكن دافيد رايا يتصدى
بداية المباراة