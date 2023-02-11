انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (1) برينتفورد

سون عن رباعية ليستر: درس كبير يجب أن نتعلم منه

الثالث على التوالي.. نيوكاسل يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تروسار: يجب أن نقلب الأوضاع أمام مانشستر سيتي.. وهذا ما ينتقص من سعادتي

مدرب برينتفورد: لا يحق لنا الاحتفال بنقطة أمام أرسنال ولكن

أرتيتا بعد التعادل: برينتفورد يستحق التحية.. لقد أخذنا إلى حيث أراد

الدوري الإنجليزي - رباعية ثانية على التوالي لـ ليستر.. وأسرع تغييرين في التاريخ

هدف تروسار الأول لا يكفي.. أرسنال يتعثر للمرة الثانية على التوالي بتعادل مع برينتفورد

بوتر: الصفقات الجديدة ستتحسن.. وما زلنا في حاجة للوقت