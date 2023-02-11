انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (1) برينتفورد

السبت، 11 فبراير 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

احتفال فريق أرسنال بهدف الفوز على مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برينتفورد في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 95 تدخل عنيف ضد زينشنكو ومشادة بين لاعبي الفريقين

ق 93 إصابة توني وخروجه لتلقي العلاج

ق 81 فابيو فييرا بدلا من جرانيت تشاكا

ق 76 الهدف يحتسب.. 1-1

ق 75 الهدف قيد المراجعة

ق 74 جووووول إيفان توني يتعادل لبرينتفورد.. كرة ثابتة تربك الحسابات لتصل إلى كريستيان نورجارد فيرسلها إلى توني ليسكنها الشباك الخالية

ق 66 جووووول هدف تروسار الأول مع أرسنال بعد تمريرة من ساكا

ق 61 لياندرو تروسار بدلا من جابرييل مارتينيلي

ق 57 إيفان توني يسدد ولكن بجوار القائم

ق 51 مارتن أوديجارد يسدد ولكن بين يدي رايا

ق 48 ساكا يتلقى التمريرة من جرانيت تشاكا ويسدد ولكن الحارس يتصدى إلى ركنية

استراحة

ق 43 جابرييل مارتينيلي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 31 رأسية من بن مي تصطدم بالدفاع

ق 25 إيقان توني يسدد ولكن الكرة في العارضة

ق 21 إيثان بينوك يسدد على حدود المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع

ق 19 رأسية من زينشنكو ولكن يتصدى لها رايا ببراعة

ق 16 بوكايو ساكا يسقط إثر التحام داخل المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 9 أولكساندر زينشنكو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 6 التمريرة تصل إلى جابرييل مارتينيلي ليسدد ولكن دافيد رايا يتصدى

بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز
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