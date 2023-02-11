الثالث على التوالي.. تشيلسي يتعادل مع وست هام ويواصل التعثر

واصل تشيلسي تعثراته بتعادل جديد مع وست هام بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل كان هو الثالث على التوالي لتشيلسي في الدوري بعد التعادل مع فولهام وليفربول.

سجل هدف تشيلسي في المباراة جواو فيليكس، بينما سجل إيمرسون بالميري هدف أصحاب الأرض.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 31 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 20 في المركز الـ 15.

التشكيل

شارك نوني مادويكي للمرة الأولى بشكل أساسي في تشكيل تشيلسي، كما عاد جواو فيليكس بعد نهاية فترة إيقافه بسبب الطرد ضد وست هام.

🔴 كاي هافيرتز يقود هجوم تشيلسي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/Z7TfgFSbc1 — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2023

أحداث المباراة

بدأ تشيلسي المباراة مبادرا بالهجوم وظهر بشكل قوي حتى تمكن جواو فيليكس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

وتعرض لوكاس باكيتا لاعب وست هام للإصابة ليتم استبدله وحل توماس سوسيتش بديلا له.

وفي الدقيقة الـ 16 سجل فيليكس الهدف الأول والذي احتسب تلك المرة بعد تمريرة رائعة من إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ليسدد اللاعب البرتغالي في المرمى مباشرة.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 ولكنه مرة أخرى لم يحتسب بسبب وجوده في وضعية تسلل.

وفي الشوط الثاني كاد مايكل أنطونيو أن يسجل في مرمى فريقه بالخطأ بعد ركلة حرة نفذها ريس جيمس ولكن رأسية أنطونيو مرت بجوار المرمى.

وحاول تشيلسي إدراك الهدف الثاني في النصف الأول من الشوط ولكن بدون فرص حقيقية.

وفي الشوط الثاني سيطر وست هام على مجريات المباراة وحاول تسجيل هدف التقدم ولكن دفاعات تشيلسي كانت متماسكة.

وسجل سوسيتش هدف وست هام الثاني بمتابعة لرأسية ديكلان رايس التي تصدى لها كيبا بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 83 ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف لوجود رايس في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 90 طالب لاعبي تشيلسي باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على سوسيتش بعد تسديدة أرضية من كالاجير البديل ولكن الحكم اعتبرها عفوية وأشار باستمرار اللعب.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 15 فبراير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيحل وست هام ضيفا في مباراته المقبلة على توتنام يوم 19 فبراير في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.