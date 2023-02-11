تشكيل أرسنال - اختيارات أرتيتا بدون تغييرات لمواجهة برينتفورد
السبت، 11 فبراير 2023 - 16:12
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد برينتفورد بعد قليل.
ويستضيف أرسنال فريق برينتفرود على ملعب الإمارات في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل أرسنال المباراة بدون تغييرات عن تشكيل المباراة السابقة.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
الحارس: أرون رامسديل
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميهاليس – أوليكساندر زينشينكو.
الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – جرانيت تشاكا.
الهجوم: بوكايو ساكا – إدي نيكيتيا – جابرييل مارتينيلي.
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برينتفورد المركز السابع برصيد 33 نقطة.
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