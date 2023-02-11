انتهت مجموعة الأهلي – صنداونز (1) - (0) الهلال.. انتصار أصحاب الأرض

السبت، 11 فبراير 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ماميلودي صنداونز والهلال التي تقام في منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي والقطن.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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نهاية المباراة بانتصار صنداونز بهدف مقابل لا شيء.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: طرد للطيب أبكر لحصوله على إنذارين.

ق80: رغم التأخر في النتيجة لكن الهلال لا يتجاوز منتصف ملعبه.

ق70: مازال صنداونز متقدما في النتيجة.

ق48: جوول؟ لا لا، هدف غير محتسب بداعي التسلل على ميلولا.

ق47: تسديدة من ميلولا مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز بهدف دون رد.

ق22: جووووول أوووووول لصنداونز عن طريق كاسيوس ميلولا بعد متابعته كرة من تصدي الحارس لتسديدة نيو مايما.

ق19: مارسيلو برافو سدد كرة ارتدت من المدافع وتابعها بتسديدة ساقطة ارتطمت في الشباك من الأعلى.

ق18: تسديدة أرضية من سيفيسيهلي مخيزي تصدى لها حارس الهلال.

ق9: تسديدة قوية من ديفيد أباجنا تصدى لها ويليامز حارس صنداونز.

انطلاق المباراة.

صنداونز الهلال دوري أبطال إفريقيا
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