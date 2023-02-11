انتهت - الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) تشيلسي

السبت، 11 فبراير 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - وست هام ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد تشيسلي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90. مطالبات بركلة جزاء لتشيلسي ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

ق84. تقنية الفيديو تلغي هدف وست هام لوجود رايس في حالة تسلل.

ق83. جووووول الثاااني لوست عام عن طريق سوسيت بمتابعة لرأسية ديكلان رايس التي تصدى لها كيبا بطريقة رائعة.

ق80. تغيير لتشيلسي بدخول كالاجير بدلا من لوفتوس تشيك.

ق57. الثاني يضيع على تشيلسي بعد عرضية من ريس جيمس كاد مايكل أنطونيو أن يسكنها في شباك فريقه.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووول التعادل لوست هام عن طريق إيمرسون بالميري متابعا لرأسية بوين.

ق22. هدف جديد غير محتسب لتشيلسي عن طريق كاي هافيرتز الذي كان متواجدا في وضعية تسلل.

ق16. جووول أول لتشيلسي عن طريق جواو فيليكس بعد تمريرة من من إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك مبشارة.

ق14.أول اضطراري لوست هام بخروج لوكاس باكيتا ودخول توماس سوسيتش.

ق9. هدف أول غير محتسب عن طريق جواو فيليكس بسبب وجوده في وضعية تسلل.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

تشيلسي وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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