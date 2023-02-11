تشكيل تشيلسي - مادويكي أساسي لأول مرة.. وعودة جواو فيليكس
السبت، 11 فبراير 2023 - 13:40
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.
ويلعب تشيلسي ضد وست هام على ملعب لندن في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر نوني مادويكي أساسي لأول مرة في تشكيل تشيلسي كما عاد جواو فيليكس للظهور بعد طرده في مباراته الأولى ضد فولهام.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
الحارس: كيبا أريزابالاجا.
الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا.
الوسط: روبن لوفتوس تشيك - إنزو فيرنانديز.
أمامهما: نوني مادويكي - جواو فيليكس - ميهايلو مودريك.
الهجوم: كاي هافيرتز.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي، بينما يحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.
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