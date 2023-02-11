تياجو سيلفا يجدد تعاقده مع تشيلسي حتى 2024

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد تعاقد البرازيلي تياجو سيلفا لموسم إضافي يمتد في 2024.

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي تشيلسي

المدافع البالغ 38 عاما انضم إلى تشيلسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2020.

ومنذ ذلك الحين ساهم في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

وقال سيلفا لموقع النادي الرسمي: "للأمانة سعيد لاستكمال مسيرتي مع البلوز".

وأضاف "عندما وقعت لأول مرة هنا، كان لموسم واحد والآن أوقع لعقد للموسم الرابع، لم أتخيل ذلك، لكنها لحظة خاصة للتوقيع وأن أظل في تشيلسي".

من جانبه قال تود بويلي رئيس النادي: "سعداء بأن تياجو سيلفا قرر الاستمرار مع تشيلسي".

وأكمل "هو موهبة من طراز رفيع، وأثبت ذلك خلال عدة سنوات مع الأندية والمنتخب، خبرته ومهاراته القيادة ورؤيته تجعلنا نتقدم للأمام".

وارتدى سيلفا قميص البلوز في 106 مباراة سجل 5 أهداف وصنع مثلها في جميع المسابقات.

وخاض سيلفا الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات.