مصدر مقرب من سيد عبد الله لـ في الجول: لم يكن يشرب الشاي بين الشوطين

لفتت لقطة تناول سيد عبد الله لاعب الزمالك لمشروب مباشرةً قبل بداية الشوط الثاني، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد.

وخسر الزمالك أمام ضيفه شباب بلوزداد بهدفٍ دون رد في استاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح مصدر مقرب من سيد عبد الله لـ في الجول: "ما كان في الكوب ليس شاي بخلاف ما أشيع".

وأضاف: "سيد عبد الله تناول فوار فيتامين سي لأنه يعاني من نزلة برد واحتقان في الزور".

وشارك سيد عبد الله أساسيًا، وغادر الملعب في الدقيقة 62 ليعوضه مصطفى شلبي.

اللاعب البالغ 23 عامًا ظهر أساسيًا للمباراة الرابعة على التوالي مع الزمالك.

وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.