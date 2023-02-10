الفوز الأكبر منذ 17 عاما.. الرجاء يكتسح فايبرز في دوري أبطال إفريقيا

سحق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه فايبرز الأوغندي بخمسة أهداف دون رد في استاد محمد الخامس بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وتصدّر الرجاء مجموعته مبكرًا، في انتظار نتيجة مباراة هورويا الغيني وسيمبا التنزاني غدًا السبت.

وبذلك حقق الرجاء أكبر فوز له في دوري أبطال إفريقيا بآخر 17 عامًا.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر للرجاء في دوري الأبطال منذ فوزه على إنتر ستار بوجومبورا البوروندي 7-0 في نسخة 2006.

في المقابل، تلقى فايبرز أكبر هزيمة له في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا بعد أن اهتزت شباكه 5 مرات.

وتقدّم الرجاء بعد مرور 7 دقائق فقط برأسية حمزة خابا التي سكنت شباك الحارس بغرابة شديدة.

ثم ضاعف الرجاء النتيجة سريعا في الدقيقة 11 بواسطة جمال حركاس بعد خطأ قاتل جديد من حارس المرمى.

الرجاء ابتعد بالنتيجة في الدقيقة 38 بتسديدة لاعبه محمد زريدا.

ثم أكمل الرجاء الرباعية في الدقيقة 59 عن طريق يسري بوزوك.

وأخيرًا اختتم الإيفواري روجر أهولو الخماسية بتسديدة قوية في الدقيقة 71.

ويحل الرجاء ضيفا على سيمبا في الجولة المقبلة يوم 18 فبراير، كما يلعب فايبرز أمام هورويا في نفس اليوم.