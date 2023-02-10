انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) تورينو.. فوز الروسونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 38 نقطة.

بينما يأتي تورينو سابعا برصيد 30 نقطة.

يذكر أن تورينو فاز ذهابا 1-0، وأقصى ميلان من ثمن نهائي كأس إيطاليا بالنتيجة ذاتها بعد الوصول لشوطين إضافيين.

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انتهت

ق 77: عرضية من كالولو بعد مرتدة سريعة وتسديدة من ثيو هيرنانديز تمر بجوار القائم

ق 62: أوليفييه جيرو يسجل الأووووول.. عرضية من ثيو ورأسية من الفرنسي تسكن الشباك.

ق 56: تسديدة قوية من جيرو يتصدى لها الحارس وتسقط من يده لكنه يلحق بها من على خط المرمى.

ق 54: الحارس يتألق في التصدي لكرة لياو بعد عرضية من جيرو جعلت البرتغالي في مواجهة المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: خطأ من كيير وسانابيريا يخطف الكرة لكن حارس ميلان في الموعد.

ق 16: تسديدة قوية من ساناربيا تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء