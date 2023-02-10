نجم شباب بلوزداد: استفدنا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:34

كتب : Filgoal Team

شباب بلوزداد

أوضح حسام ميرازيق نجم شباب بلوزداد، أن مشاركته في كأس الأمم الإفريقية للمحليين ستجلب الاستفادة على الظهور القاري مع ناديه.

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك بهدفٍ دون رد في استاد القاهرة بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح ميرازيق بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز، اللاعبون ضحوا حتى آخر دقيقة في المباراة".

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وأضاف عبر بي إن سبورتس: "هذا الفوز سيدخلنا المنافسة بقوة، سنركز من الآن على المباراة المقبلة".

وتابع: "اكتسبنا خبرة كبيرة من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، ونطمح للاستفادة بهذه الخبرة في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "نسعى لتعويض خسارة لقب أمم إفريقيا للمحليين والظهور بشكل قوي في دوري أبطال إفريقيا".

وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.

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