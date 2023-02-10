فيريرا: خسرنا مباريات مع إمام عاشور.. وهذا سبب عودتي لـ الزمالك

تحدث البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وخسر الزمالك بهدف دون رد في استاد القاهرة بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا بعد اللقاء: "خسرنا بركلة جزاء مشكوك في صحتها، والجميع يعلم وضع الزمالك الحالي غير الجيد".

وأضاف: "ما حدث في المباريات الماضية كان غريبا والفريق لم يكن سعيدا".

وكشف: "عدت لقيادة الفريق مرة أخرى من أجل هدف واحد وهو مساعدة رئيس النادي وأمير مرتضى الذي قام بعمل مشروع جيد ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس".

وأشار: "الجماهير غاضبة و لها حق بأن ترى فريقها يفوز ولكن يجب علينا الاتحاد جميعا، وقلت قبل ذلك إنني محبط من بعض المباريات الماضية بسبب الأداء السيء واليوم الفريق قدم أداء جيدا، وكان بإمكاننا التسجيل من خمس فرص محققة".

وأوضح: "عدم التسجيل في لقاء اليوم حدث بسبب انعدام الثقة، ويجب علينا اللعب بثقة ويجب خلق الثقة لدى اللاعبين من أجل استعادة المستوى المعروف عنهم".

وأكد: "الفريق خسر بعض المباريات في وجود إمام عاشور، ولابد أن نكون متحدين في الفترة الحالية سواء لاعبين أو جهاز فني أو مسؤولين".

وعن سبب عدم الدفع بـ شيكابالا: "كان من الممكن أن يتم إجراء تعديلات وتغييرات في التشكيل، وشيكابالا كان يعاني من دور برد شديد وعاد للتدريبات مؤخرا".

وأوضح: "الخسارة في أول مباراة على أرضنا أمر سيئ، ولكن فرصة صعود الفريق للدور التالي لا تزال قائمة".

وأتم: "جدول الدوري لا يساعدنا، والفريق سيخوض مباراة أمام سموحة يوم الإثنين المقبل في الدوري ولن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد للقاء المريخ السوداني".

















































































































































































وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.