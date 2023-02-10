فيريرا: خسرنا مباريات مع إمام عاشور.. وهذا سبب عودتي لـ الزمالك

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 21:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

جيسوالدو فيريرا - الزمالك

تحدث البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وخسر الزمالك بهدف دون رد في استاد القاهرة بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا بعد اللقاء: "خسرنا بركلة جزاء مشكوك في صحتها، والجميع يعلم وضع الزمالك الحالي غير الجيد".

أخبار متعلقة:
الكوكي: إهدار الوقت؟ هذا هو المغرب العربي.. استفدنا من غياب إمام عاشور ولا نخشى أحدا الأول في التاريخ.. شباب بلوزداد يقهر الزمالك في استاد القاهرة

وأضاف: "ما حدث في المباريات الماضية كان غريبا والفريق لم يكن سعيدا".

وكشف: "عدت لقيادة الفريق مرة أخرى من أجل هدف واحد وهو مساعدة رئيس النادي وأمير مرتضى الذي قام بعمل مشروع جيد ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس".

وأشار: "الجماهير غاضبة و لها حق بأن ترى فريقها يفوز ولكن يجب علينا الاتحاد جميعا، وقلت قبل ذلك إنني محبط من بعض المباريات الماضية بسبب الأداء السيء واليوم الفريق قدم أداء جيدا، وكان بإمكاننا التسجيل من خمس فرص محققة".

وأوضح: "عدم التسجيل في لقاء اليوم حدث بسبب انعدام الثقة، ويجب علينا اللعب بثقة ويجب خلق الثقة لدى اللاعبين من أجل استعادة المستوى المعروف عنهم".

وأكد: "الفريق خسر بعض المباريات في وجود إمام عاشور، ولابد أن نكون متحدين في الفترة الحالية سواء لاعبين أو جهاز فني أو مسؤولين".

وعن سبب عدم الدفع بـ شيكابالا: "كان من الممكن أن يتم إجراء تعديلات وتغييرات في التشكيل، وشيكابالا كان يعاني من دور برد شديد وعاد للتدريبات مؤخرا".

وأوضح: "الخسارة في أول مباراة على أرضنا أمر سيئ، ولكن فرصة صعود الفريق للدور التالي لا تزال قائمة".

وأتم: "جدول الدوري لا يساعدنا، والفريق سيخوض مباراة أمام سموحة يوم الإثنين المقبل في الدوري ولن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد للقاء المريخ السوداني".

وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.

شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا الزمالك
نرشح لكم
نجم شباب بلوزداد: استفدنا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين الكوكي: إهدار الوقت؟ هذا هو المغرب العربي.. استفدنا من غياب إمام عاشور ولا نخشى أحدا الأول في التاريخ.. شباب بلوزداد يقهر الزمالك في استاد القاهرة انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة تشكيل شباب بلوزداد - الكاميروني وامبا يقود الهجوم.. ودوخة احتياطي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة فتوح.. ومحمد طارق في إفريقيا بالتخصص أمام شباب بلوزداد مواعيد مباريات الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك في إفريقيا والدوري المصري شباب بلوزداد يخصص 200 تذكرة لجماهيره في مواجهة الزمالك
أخر الأخبار
تسيد التمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام العدالة 6 دقيقة | المحترفون
صنع هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام العدالة 11 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) تورينو.. بداية اللقاء 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
نجم شباب بلوزداد: استفدنا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
نطحة ومئوية.. حمد الله يقود الاتحاد لسحق العدالة بمشاركة حجازي وحامد 30 دقيقة | السعودية
فيريرا: خسرنا مباريات مع إمام عاشور.. وهذا سبب عودتي لـ الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل ميلان - تغيير جديد في الخطة.. ورافائيل لياو أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
للمباراة السادسة تواليا.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج أمام شالكه ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز