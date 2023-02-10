تشكيل ميلان - تغيير جديد في الخطة.. ورافائيل لياو أساسي

عاد رافائيل لياو لتشكيل ميلان أمام تورينو في افتتاح الجولة 22 من الدوري الإيطالي أمام تورينو.

ويبدأ ميلان الجولة مبكرا قبل لقاء توتنام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الروسونيري لإنهاء السلسلة السلبية من النتائج إذ لم يحقق الفريق الفوز خلال آخر 7 مباريات بجميع المسابقات.

وتغييرت خطة ستيفانو بيولي من 3-5-2 في مباراة إنتر إلى 3-4-3 لإفساح المجال لمشاركة رافائيل لياو.

ويبدأ ماليك تشاو في الدفاع بدلا من ماتيا جابيا.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: بيير كالولو – سيمون كيير – ماليك تشاو

الوسط: أليكسيس ساليميكريس – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – ثيو هيرنانديز

الهجوم: براهيم دياز – أوليفييه جيرو - رافائيل لياو

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 38 نقطة.

بينما يأتي تورينو سابعا برصيد 30 نقطة.

يذكر أن تورينو فاز ذهابا 1-0، وأقصى ميلان من ثمن نهائي كأس إيطاليا بالنتيجة ذاتها بعد الوصول لشوطين إضافيين.