الكوكي: إهدار الوقت؟ هذا هو المغرب العربي.. استفدنا من غياب إمام عاشور ولا نخشى أحدا

رفض نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد الجزائري، فكرة طلبه من لاعبيه إهدار الوقت أمام الزمالك.

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك بهدف وحيد في استاد القاهرة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح الكوكي بعد اللقاء عبر محطة بي إن سبورتس: "كنا ندرك صعوبة المباراة بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الزمالك ورغبته في رد اعتباره، وقد لعبوا بالفعل بروح عالية في أول 15 دقيقة".

وأضاف: "بعدها استطعنا مجاراة الزمالك واستحوذنا بعض الشيء، لكننا لم نشكل خطورة على المرمى، بينما في الشوط الثاني لعبنا بجرأة أكثر وكنا يمكن أن نسجل أهدافًا أخرى".

وشدد: "نحن شباب بلوزداد، ليس هناك ما نخشاه".

وأوضح: "حديثي قبل المباراة كان أن حظوظنا وافرة، لقد استعددنا بشكل جيد، وانتصار اليوم لا يعني أننا فعلنا أي شيء بعد، فالطريق لا يزال طويلًا".

لاحقًا ظهر الكوكي في المؤتمر الصحفي وقال مجموعة من التصريحات المثيرة.

وسُئل الكوكي عما إذا كان شباب بلوزداد لعب على التعادل، فأجاب: "أنا شخصيًا كمدرب لم ألعب لأجل التعادل أبدًا حتى في كل الفرق الأخرى التي دربتها، أطالب لاعبيني دائمًا بالانتصار، وشباب بلوزداد فريق كبير، جئنا لحصد النقاط الثلاث".

وعن دراسة الزمالك، أوضح: "شاهدنا 6 مباريات على الأقل للزمالك، منها مواجهات فاركو وفيوتشر والأهلي".

كما تحدث عن تأثير غياب إمام عاشور: "خلافًا لـ عمرو السيسي ونبيل عماد، فـ إمام عاشور كان يمتلك ميزة الزيادة العددية الهجومية، ولذلك مع رحيله فقد الزمالك عنصر المفاجأة".

وأنهى الكوكي المؤتمر بتلقي سؤال بخصوص مطالبته لاعبيه السقوط وإهدار الوقت، وأجاب: "سأجيبك احترامًا لك، لا أعتقد أن هناك مدرب يطلب ذلك من لاعبيه، أنا شخصيًا لا أطالب لاعبيني بالسقوط، المباراة كانت مليئة بالالتحامات وهناك 3 لاعبين من الزمالك سقطوا أيضًا. لاعبنا الذي سقط أخرجناه، وهذا هو المغرب العربي وهذه هي كرتنا، والحكم أضاف 7 أو 8 دقائق في النهاية".

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وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.